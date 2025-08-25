Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Patrick Martin, président du MEDEF, pour un entretien exclusif. Alors que Bruxelles envisage de céder du terrain face à Donald Trump en acceptant une hausse des droits de douane sur les produits européens, la tentation du compromis est-elle une erreur stratégique ou un calcul réaliste pour éviter l'escalade ? Fiscalité, numérique, avenir des entreprises françaises, trajectoire budgétaire du gouvernement : décryptage des enjeux économiques des prochains mois.
[REPLAY] Patrick Martin (président du Medef) : "La France est à la ramasse en terme de croissance !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
