Le patron du Parti communiste Fabien Roussel dit à son arrivée à Matignon vouloir s'assurer auprès du Premier ministre "qu'il n'y a pas d'entourloupe" derrière le renoncement à l'article 49.3 de la Constitution qui permettrait au gouvernement d'utiliser d'autres procédures pour forcer la main du Parlement.
Renoncement au 49.3: Roussel (PCF) redoute une "entourloupe"
