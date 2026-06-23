"C'est l'enfer sur Terre": la canicule frappe de plein fouet le quartier de Villejean, à l'Ouest de Rennes, composé de barres et de tours d'immeubles, jusqu'à une vingtaine d'étages.
Rennes étouffe : "c'est l'enfer sur Terre"
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