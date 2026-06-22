Keir Starmer a annoncé sa démission après deux ans au pouvoir au Royaume-Uni. La position du Premier ministre travailliste était devenue intenable après l'élection d'Andy Burnham, maire du Grand Manchester, comme député jeudi dernier. Les explications avec Quentin Peel, journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef Affaires étrangères au Financial Times.
Andy Burnham prochain Premier ministre au Royaume-Uni ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro