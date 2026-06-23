Avec une deuxième victoire en deux matches, les Bleus ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. S’ils n’ont jamais vraiment été embêtés par l’Irak (3-0), les Bleus ont surtout été perturbés par l’orage au-dessus de Philadelphie, qui a interrompu la rencontre pendant presque deux heures entre la première et la seconde période.
Coupe du monde : la France qualifiée en seizièmes de finale au bout de la nuit
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