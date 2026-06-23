Examiné ce mardi par les eurodéputés de la commission des finances, l’euro numérique pourrait devenir une réalité à l’horizon 2029. Derrière cette version électronique de la monnaie européenne se joue un enjeu de souveraineté face à la domination des géants américains du paiement.
Euro numérique : pourquoi l’Europe veut reprendre le contrôle de ses paiements
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