Un total de 1.352 écoles et collèges sont fermés en France en raison de la canicule tandis que 4.042 autres "ont procédé à des aménagements", indique le ministre de l'Education Edouard Geffray. "Ces aménagements consistent principalement dans des aménagements d'horaires", avec des élèves libérés plus tôt, ou "parfois des établissements qui ont le recours à d'autres salles (...) climatisées pour pouvoir y scolariser leurs élèves", précise-t-il lors d'un point presse organisé au ministère de l'Education. SONORE
Canicule: 1.352 écoles et collèges fermés, 4.042 ont procédé à des aménagements (Geffray)
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