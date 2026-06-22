Une vague de chaleur dopée par le changement climatique

information fournie par France 24 • 22/06/2026 à 19:12

La France et une grande partie de l'Europe de l'ouest traversent une canicule sévère. Elle est due à un anticyclone stationnaire, coincé par 2 gouttes froides à l'ouest sur l'Atlantique et à l'est sur la Russie. Les températures sont de 4°C supérieures à ce qu'elles étaient dans la même situation avant que le réchauffement climatique ne fasse sentir ses effets. Et les scientifiques du climat préviennent, des épisodes comme celui-ci vont devenir plus fréquents et plus intenses à l'avenir.