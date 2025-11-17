 Aller au contenu principal
Référendum sur les bases étrangères en Equateur: les bureaux de vote ferment

information fournie par AFP Video 17/11/2025 à 08:02

Les bureaux de vote ferment en Équateur pour un référendum sur la question du retour des bases militaires étrangères et d'une nouvelle Constitution, lors d'un scrutin cher au président Daniel Noboa, allié des Etats-Unis. IMAGES

