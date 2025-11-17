Les bureaux de vote ferment en Équateur pour un référendum sur la question du retour des bases militaires étrangères et d'une nouvelle Constitution, lors d'un scrutin cher au président Daniel Noboa, allié des Etats-Unis. IMAGES
Référendum sur les bases étrangères en Equateur: les bureaux de vote ferment
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro