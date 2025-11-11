Inde: enquête sur l'explosion d'une voiture à New Dehli

Des policiers inspectent des véhicules calcinés alors qu'ils évacuent le lieu de l'explosion près du Fort Rouge, dans le vieux quartier de Delhi, le 10 novembre 2025 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Les enquêteurs cherchent mardi les causes de l'explosion d'une voiture au coeur de la capitale indienne, qui a tué au moins huit personnes et en a blessé 19 autres.

Aucune cause officielle n'a pour le moment été avancée après l'explosion survenue lundi soir près d'une station de métro, propageant des flammes sur plusieurs véhicules dans le quartier du Fort Rouge, dans la vieille ville de Delhi.

Les forces de sécurité "n'écartent aucune piste", car il est "très difficile de dire ce qui a causé l'incident" tant que les échantillons n'ont pas été analysés, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, aux journalistes, lundi soir.

A l'aube mardi, des draps blancs appartenant à la police avaient été érigés autour des restes des véhicules, ont rapporté des journalistes de l'AFP présents sur place.

Les polices scientifique et antiterroriste recherchent des preuves et fouillent les débris calcinés, tandis que la sécurité est renforcée dans la ville.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a assuré "étudier la situation" avec le ministre de l'Intérieur Amit Shah et d'autres responsables.

"Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans l'explosion à Delhi (...) que les blessés se rétablissent au plus vite", a déclaré M. Modi dans un communiqué.

- "Les gens étaient en feu" -

Des experts légistes arrivent pour inspecter le lieu de l'explosion près du Fort Rouge, dans le vieux quartier de Delhi, le 11 novembre 2025 ( AFP / Arun SANKAR )

"Les informations que nous avons reçues des autorités de l'hôpital LNJP indiquent que huit personnes sont décédées jusqu'à présent et 19 ont été blessées", a déclaré à l'AFP le chef adjoint des pompiers, AK Malik.

"J'ai vu la voiture exploser alors qu'elle était en mouvement", témoigne Dharmindra Dhaga, 27 ans, auprès de l'AFP.

"Les gens étaient en feu et nous avons essayé de les sauver... Les voitures brûlaient — les personnes à l'intérieur des voitures brûlaient", a-t-il ajouté.

"Je criais aux gens de les sauver, de les secourir et de les sortir. Ils étaient occupés à faire des vidéos et à prendre des photos."

A l'hôpital, les blessés ont afflué au service des urgences.

Une femme s'est effondrée devant le service où son mari avait été admis. "Je ne peux pas le voir comme ça", a-t-elle dit, soutenue par son frère.

Dans un communiqué, le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a jugé "extrêmement bouleversante" la nouvelle de l'explosion.

Le Fort Rouge, qui date du XVIIe siècle, est un monument emblématique de la capitale indienne. Il orne des billets de banque et c'est depuis ses remparts que les Premiers ministres s'adressent au pays lors de la fête de l'indépendance.