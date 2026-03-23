Les électeurs marseillais "viennent de nous donner une victoire nette, claire", salue le maire sortant de gauche Benoît Payan, réélu confortablement devant le candidat Rassemblement national Franck Allisio avec sa liste de gauche hors-LFI.
Réélu à Marseille, Payan salue une "victoire nette, claire"
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