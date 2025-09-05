Le 3 septembre, Vladimir Poutine clôturait une visite de quatre jours en Chine, au cours de laquelle il a multiplié les rencontres avec ses nouveaux alliés. Point culminant de ce voyage : un grand défilé militaire à Pékin, où lui, Xi Jinping et Kim Jong Un, se sont affichés comme les porte-voix d’un "nouveau monde multipolaire". Un monde où l’Histoire est réécrite, les missiles nucléaires sont de sortie et les dictateurs deviennent éternels.
Récits, missiles et longévité : le monde selon Poutine et Xi
