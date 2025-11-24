RD Congo : en Ituri, la vie en sursis

information fournie par France 24 • 24/11/2025 à 10:35

L’Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, est une province meurtrie par des décennies de violences. À la fin des années 1990, les rivalités économiques et foncières entre l’ethnie des Hemas et celle des Lendus ont explosé. Selon les Nations unies, plus d’un millier de personnes ont été tuées depuis janvier, et plus d’un million d’autres ont fui les violences. Dans ce document exceptionnel, nos correspondants, Aurélie Bazzara-Kibangula et Emmet Livingstone, ont recueilli les témoignages d'habitants traumatisés par les exactions. Attention, les propos violents peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs.