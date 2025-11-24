 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RD Congo : en Ituri, la vie en sursis

information fournie par France 24 24/11/2025 à 10:35

L’Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, est une province meurtrie par des décennies de violences. À la fin des années 1990, les rivalités économiques et foncières entre l’ethnie des Hemas et celle des Lendus ont explosé. Selon les Nations unies, plus d’un millier de personnes ont été tuées depuis janvier, et plus d’un million d’autres ont fui les violences. Dans ce document exceptionnel, nos correspondants, Aurélie Bazzara-Kibangula et Emmet Livingstone, ont recueilli les témoignages d'habitants traumatisés par les exactions. Attention, les propos violents peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs.

Vidéos les + vues

1

Elections en Guinée-Bissau : le président Umaro Sissoco Embalo vote

information fournie par AFP Video 23 nov.
2

Images après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 23 nov.
3

"Israël fera le nécessaire face au Hamas et le Hezbollah", dit Netanyahu

information fournie par AFP Video 23 nov.
4

Israël tue le chef militaire du Hezbollah dans une frappe sur la banlieue de Beyrouth

information fournie par AFP 23 nov.
1
5

Marco Rubio quitte l'hôtel pour se rendre à la mission américaine à Genève

information fournie par AFP Video 23 nov.
6

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP Video 23 nov.
7

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
8

Planche à voile : la Française Justine Lemeteyer double championne du monde de slalom foil

information fournie par France 24 23 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 18 nov.
2
5

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP Video 18 nov.
6

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention pour l'achat par Kiev de Rafale

information fournie par AFP Video 17 nov.
2
7

Les Chinois réagissent aux tensions avec le Japon sur le sujet de Taiwan

information fournie par AFP Video 17 nov.
8

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention en vue d'un accord d'armement

information fournie par AFP Video 17 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
3

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
4

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
6

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank