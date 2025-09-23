Le philosophe Raphaël Enthoven comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique envers La France insoumise, un procès qu'il trouve "incompréhensible" alors que "beaucoup de gens ont écrit des choses beaucoup plus violentes que moi sur La France insoumise pendant longtemps".
Raphaël Enthoven trouve son procès pour injure publique contre LFI "incompréhensible"
