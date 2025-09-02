 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02/09/2025 à 14:00

Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand en tension, CAC 40 à la traîne, banques chahutées : décryptage des signaux d’alerte de cette rentrée avec Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 2 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Banques centrales
CAC 40
FED

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

