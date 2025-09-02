Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand en tension, CAC 40 à la traîne, banques chahutées : décryptage des signaux d’alerte de cette rentrée avec Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 2 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro