Didier Truchot, fondateur et président du conseil d’administration d’ Ipsos , était l'invité de l'émission Ecorama du 18 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la montée des tensions fiscales entre État et entreprises, la polémique autour de la taxe Zucman, les inquiétudes des chefs d’entreprise face au manque de visibilité économique, ainsi que le virage stratégique d’Ipsos.
Didier Truchot (Président d'Ipsos) : "Nous voulons faire d'Ipsos la première société de son secteur !"
Valeurs associées
|37,0400 EUR
|Euronext Paris
|-0,11%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
