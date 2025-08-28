 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/08/2025 à 08:15

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Yann Leriche, directeur général de Getlink . Parmi les sujets abordés : les effets du Brexit et des tensions commerciales sur le trafic transmanche, la concurrence à venir sur la ligne Eurostar, les projets de décarbonation avec un terminal solaire unique au monde, mais aussi les perspectives boursières du groupe et l'impact de l'instabilité politique française.

Emission du 28 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Valeurs associées

GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
16,2900 EUR Euronext Paris 0,00%

