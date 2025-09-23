De ses débuts aux côtés d’Oxmo Puccino, IAM ou encore Doc Gynéco, à son rôle de producteur et dénicheur de talents, Pit Baccardi a marqué l’histoire du rap francophone. Aujourd'hui, il célèbre ses 25 ans de carrière avec un grand concert anniversaire à l’Olympia. Invité de Louise Dupont, il revient sur son parcours, ses succès et son lien avec l'Afrique.
Pit Baccardi, 25 ans de carrière : une légende du rap à l’Olympia
