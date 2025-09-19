Lors d'un point presse, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau se félicite du fait que "la France n'a pas été bloquée" jeudi lors de la journée de mobilisation sociale, qui a rassemblé 506.000 personnes dans le pays, dont 55.000 à Paris. SONORE
Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau
