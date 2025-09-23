La France reconnaît "l'Etat de Palestine", "pour la paix" entre Israéliens et Palestiniens, a annoncé lundi Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU.
Emmanuel Macron : La France reconnaît "l'Etat de Palestine"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro