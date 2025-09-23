Les économies de Gaza et de la Cisjordanie exsangues après deux ans de guerre

information fournie par France 24 • 23/09/2025 à 00:07

Après le 7-Octobre, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a imposé des mesures drastiques aux territoires palestiniens. Alors que la France et d'autres pays reconnaissent ce lundi 22 septembre l'Etat de Palestine devant les Nations unies, la réalité économique de Gaza et de la Cisjordanie est celle de territoires qui vivent une crise économique majeure.

Dans la bande de Gaza, la pauvreté touche presque 100% de la population, 80% des actifs sont au chômage et le PIB s'est contracté de 80% environ. En Cisjordanie, c'est moins mauvais : "seulement" 35% de chômage et un recul du PIB de 14,5%.