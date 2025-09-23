 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les économies de Gaza et de la Cisjordanie exsangues après deux ans de guerre

information fournie par France 24 23/09/2025 à 00:07

Après le 7-Octobre, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a imposé des mesures drastiques aux territoires palestiniens. Alors que la France et d'autres pays reconnaissent ce lundi 22 septembre l'Etat de Palestine devant les Nations unies, la réalité économique de Gaza et de la Cisjordanie est celle de territoires qui vivent une crise économique majeure.

Dans la bande de Gaza, la pauvreté touche presque 100% de la population, 80% des actifs sont au chômage et le PIB s'est contracté de 80% environ. En Cisjordanie, c'est moins mauvais : "seulement" 35% de chômage et un recul du PIB de 14,5%.

Vidéos les + vues

1

Les Palestiniens accueillis en France racontent l'enfer de Gaza

information fournie par France 24 22 sept.
2

Reconnaissance d'un Etat palestinien: des habitants de Ramallah réagissent

information fournie par AFP Video 22 sept.
3

La mairie de Saint-Denis hisse le drapeau palestinien sur son fronton

information fournie par AFP Video 22 sept.
2
4

Trump célèbre Charlie Kirk, un "géant de sa génération", dans un stade comble

information fournie par AFP Video 22 sept.
1
5

La mairie de Saint-Denis hisse le drapeau palestinien

information fournie par AFP Video 22 sept.
1
6

Ouverture du procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme

information fournie par AFP Video 22 sept.
7

Le lundi, c'est private equity : comment on accède à cette classe d'actifs ?

information fournie par Boursorama 22 sept.
8

Souillot (FO) "optimiste" mais pas "confiant" à la sortie de Matignon

information fournie par AFP Video 22 sept.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Top 5 IA du 16/09/2025

information fournie par Libertify 17 sept.
3

Equateur: état d'urgence face aux blocages routiers

information fournie par AFP 16 sept.
4

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.
5

Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau

information fournie par AFP Video 19 sept.
6

Jusqu’où la Fed va baisser ses taux d’intérêt ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
7

USA/Jimmy Kimmel privé d'antenne: réactions de spectateurs à Los Angeles

information fournie par AFP Video 18 sept.
8

Didier Truchot (Président d'Ipsos) : "Nous voulons faire d'Ipsos la première société de son secteur !"

information fournie par Ecorama 18 sept.
1

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
2

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
3

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29 août
4

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
5

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
6

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août
7

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2
8

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2

1 commentaire

  • 00:49

    Envoyer la facture au Hamas et consorts

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank