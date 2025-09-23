Les coupes dans l'aide humanitaire internationale "font des ravages", représentant une "condamnation à mort" pour beaucoup, a fustigé mardi le secrétaire général de l'ONU.
Les coupes de l'aide internationale "font des ravages", pour le chef de l'ONU
