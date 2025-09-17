 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 16/09/2025

information fournie par Libertify 17/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : BNP Paribas , Bureau Veritas , Meta, VusionGroup , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
79,170 EUR Euronext Paris -1,44%
BUREAU VERITAS
26,000 EUR Euronext Paris -1,37%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
779,0000 USD NASDAQ +1,87%
VUSIONGROUP
241,000 EUR Euronext Paris +13,68%
WENDEL
79,500 EUR Euronext Paris -2,63%

