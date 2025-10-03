 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 03/10/2025 à 12:14

Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1988, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) proclame, par la voix de son leader Yasser Arafat, la création d’un état palestinien devant le Conseil national palestinien réuni à Alger. Dans les heures qui suivent, 14 pays le reconnaissent, à commencer par l'Algérie, comme nous l'explique Cécile Galluccio.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

On vous explique... l’Assemblée générale de l’ONU

information fournie par France 24 23 sept.
2

Israël : vers des sanctions européennes ?

information fournie par France 24 18 sept.
3

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
4

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
5

Nouvelle journée de mobilisation à Marseille

information fournie par AFP Video 02 oct.
6

Manchester: quatre blessés dans une attaque à l'extérieur d'une synagogue

information fournie par AFP Video 02 oct.
7

Nouvelle journée de mobilisation à Lyon

information fournie par AFP Video 02 oct.
8

Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences

information fournie par AFP Video 02 oct.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"

information fournie par AFP Video 26 sept.
3

Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"

information fournie par AFP 26 sept.
3
4

Des manifestants rassemblés à New York alors que Netanyahu s'exprime à l'ONU

information fournie par AFP Video 26 sept.
5

Devant le château de Versailles, une centaine d'agriculteurs alertent contre le Mercosur

information fournie par AFP Video 26 sept.
6

L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent

information fournie par AFP Video 26 sept.
7

Trump qualifie l'ex-chef du FBI inculpé de "flic corrompu"

information fournie par AFP 26 sept.
7
8

Christophe de Becdelievre (LeHibou) : "Les entrepreneurs en ont marre d'être pointés du doigt alors qu'ils prennent des risques !"

information fournie par Ecorama 26 sept.
1

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
2

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
3

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
4

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
5

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
6

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
7

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
8

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.

1 commentaire

  • 12:36

    On a bien plusieurs pays qui ont reconnu l'état Corse sauf la France ! c'est peut-être le bon moment .

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank