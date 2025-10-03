Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1988, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) proclame, par la voix de son leader Yasser Arafat, la création d’un état palestinien devant le Conseil national palestinien réuni à Alger. Dans les heures qui suivent, 14 pays le reconnaissent, à commencer par l'Algérie, comme nous l'explique Cécile Galluccio.
Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?
