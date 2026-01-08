En marge du CES de Las Vegas, deux robots s'affrontent, tels des combattants de MMA. L'événement "UFB" (Ultimate Fighting Bots) parie sur un changement de paradigme à l'ère des humanoïdes: transformer la robotique en un sport de combat.
Quand les robots humanoïdes rêvent de mettre K.O. le MMA
