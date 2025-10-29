 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Projet de loi de finances 2026 : une "folie fiscale" pour la droite

information fournie par France 24 29/10/2025 à 14:27

La gauche et le Rassemblement national ont approuvé, à une écrasante majorité, un amendement des Insoumis visant à taxer les bénéfices des grandes entreprises étrangères et des Gafam américains. Un revers pour le gouvernement et une "folie fiscale" pour la droite. Roselyne Febvre en parle avec Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.

Budget France

Vidéos les + vues

1

Des partisans de l'opposant Tchiroma dans les rues après la victoire de Paul Biya

information fournie par AFP Video 27 oct.
2

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
3

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
4

La fille de Brigitte Macron arrive au tribunal correctionnel de Paris

information fournie par AFP Video 28 oct.
5

L'ascension "dingue" du compositeur du jeu vidéo "Clair Obscur"

information fournie par AFP Video 28 oct.
6

Après les inondations de Valence, des milliers de photos sauvées de la boue

information fournie par AFP Video 28 oct.
7

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: à la barre, Zoé Sagan défend le droit à "la satire"

information fournie par AFP 28 oct.
4
8

Vers un "nouvel âge d'or": à Tokyo, Trump conquis par la Première ministre Takaichi

information fournie par AFP 28 oct.
3
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
3

La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

information fournie par AFP Video 22 oct.
12
4

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
5

Les mécanismes du commerce mondial menacés de "dérailler", alerte le secrétaire général de l'ONU

information fournie par AFP 22 oct.
6
6

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
7

La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

information fournie par AFP 23 oct.
8

Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

information fournie par AFP 23 oct.
6
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
7

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
8

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank