La gauche et le Rassemblement national ont approuvé, à une écrasante majorité, un amendement des Insoumis visant à taxer les bénéfices des grandes entreprises étrangères et des Gafam américains. Un revers pour le gouvernement et une "folie fiscale" pour la droite. Roselyne Febvre en parle avec Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
Projet de loi de finances 2026 : une "folie fiscale" pour la droite
