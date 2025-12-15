L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour 30 empoisonnements de patients dont douze mortels, arrive au tribunal de Besançon (Doubs) pour la plaidoirie de la défense, qui va tenter d'instiller le doute et d'arracher l'acquittement. IMAGES
Procès Péchier: l'anesthésiste arrive au tribunal pour la plaidoirie de la défense
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro