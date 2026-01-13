L'ex-numéro 2 du Front national, Bruno Gollnisch, dénonce une "escroquerie au jugement" lors d'une suspension d'audience au premier jour du procès en appel de Marine Le Pen et du Rassemblement national dans l'affaire des assistants d'eurodéputés FN. Après avoir fait appel de sa condamnation en première instance, comme Marine Le Pen, à une peine d'inéligibilité immédiate, Bruno Gollnisch estime que l'affaire qui l'oppose au Parlement européenn n'est qu'un "contentieux de nature purement administrative". SONORE
Procès en appel du RN: Bruno Gollnisch dénonce une "escroquerie au jugement"
