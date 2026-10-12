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Primaire de la gauche: les candidats autour de Glucksmann après sa victoire

information fournie par AFP Video 12/10/2026 à 08:18

Les candidats à la primaire se rassemblent sur scène autour de Raphaël Glucksmann, après que le leader de Place publique a été largement élu candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle à l'issue du premier tour du scrutin.

Presidentielle 2027
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