Les candidats à la primaire se rassemblent sur scène autour de Raphaël Glucksmann, après que le leader de Place publique a été largement élu candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle à l'issue du premier tour du scrutin.
Primaire de la gauche: les candidats autour de Glucksmann après sa victoire
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