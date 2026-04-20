Concernant le prêt européen à l'Ukraine, le président français Emmanuel Macron s'est dit "raisonnablement optimiste" sur son déblocage après le départ d'Orban. M. Macron s'exprimait pendant une conférence de presse aux côtés du Premier ministre polonais Donald Tusk à Gdansk, en Pologne.
Prêt UE à l'Ukraine: Macron"raisonnablement optimiste"sur un déblocage après le départ d'Orban
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