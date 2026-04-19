Pape Léon XIV en Afrique : Rome face au poids grandissant du catholicisme africain

information fournie par France 24 • 19/04/2026 à 22:12

Du 13 au 23 avril 2026, le pape Léon XIV effectue une tournée africaine majeure en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Un voyage à la fois pastoral, diplomatique et hautement symbolique, alors que l’Afrique représente désormais une part décisive de la croissance du catholicisme mondial. Dans ce Focus du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le Père Ludovic Lado, prêtre jésuite et anthropologue, spécialiste du catholicisme africain, pour analyser les enjeux de cette visite : crise anglophone au Cameroun, rapport entre Rome et les Églises africaines, conservatisme doctrinal, concurrence évangélique et place nouvelle du continent dans l’avenir de l’Église catholique.