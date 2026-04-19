La capitale Togolaise a abrité samedi une rencontre internationale sur le Sahel. Une nouvelle stratégie pour lutter contre l’insécurité, le terrorisme a été proposée par le Togo, Serge vous êtes notre correspondant régional, il faut dire que Lomé se veut un pont entre les trois juntes du Sahel (Mali, Niger, Burkina) et le reste de la communauté internationale…
Lomé se veut un "pont" dans la nouvelle stratégie pour lutter contre l'insécurité au Sahel
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