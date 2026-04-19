La guerre en Ukraine fait toujours rage, plus de 4 ans après l'invasion par la Russie du territoire ukrainien. Moscou a même profité du printemps pour lancer une offensive massive sur tous les fronts, et a réalisé cette semaine la pire attaque aérienne sur Kiev depuis le début de cette guerre. 4 ans après, la population ukrainienne tient bon, mais à quel prix? L'écrivain ukrainien Andreï Kourkov, de passage à Paris pour le Festival du livre, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Andreï Kourkov: "on sort de l'hiver le plus dramatique pour l'Ukraine"
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