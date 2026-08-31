Le candidat du parti Horizons à la prochaine élection présidentielle, Édouard Philippe, visite la foire agricole de Châlons-en-Champagne, où il discute avec les exposants, alors que des appels à l'organisation d'une primaire dans le camp de la droite et du centre se multiplient.
Présidentielle: Philippe à la foire de Châlons-en-Champagne
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