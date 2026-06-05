Les bulletins de vote et les matériels électoraux arrivent à Pucallpa, dans l’Amazonie péruvienne, où des agents électoraux chargent des boîtes sur des bateaux qui remonteront le fleuve pour atteindre des communautés isolées avant l’élection présidentielle du pays, le 7 juin. IMAGES
Présidentielle au Pérou: du matériel de vote distribué en Amazonie
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