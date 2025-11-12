Précarité menstruelle au Pakistan : l'accès difficile aux protections hygiéniques

information fournie par France 24 • 12/11/2025 à 15:11

Le Pakistan est l’un des pays les plus touchés par la précarité menstruelle. Selon l’UNICEF, près de 44 % des filles n’ont pas accès aux infrastructures minimales pour gérer leurs règles, que ce soit à la maison, à l’école ou au travail. Accès limité aux protections hygiéniques, à de l’eau propre et à des installations sanitaires, manque d’information : les conséquences sont lourdes, car elles empêchent de nombreuses filles et femmes de se rendre à l’école ou au travail.