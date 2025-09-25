 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pourquoi les marchés boursiers européens sont de nouveau à la traîne ?

information fournie par Ecorama 25/09/2025 à 14:10

Après un début d'année prometteur, les places boursières européennes semblent à nouveau distancées par Wall Street. Alors que les indices américains poursuivent leur ascension, pourquoi le décalage s'accentue-t-il entre les deux rives de l'Atlantique ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 25 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank