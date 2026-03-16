Les 15 et 22 mars, les Français se rendent aux urnes pour les élections municipales. Les maires sont élus pour six ans, mais de plus en plus rendent l’écharpe avant la fin de leur mandat. Leurs démissions ont atteint un niveau sans précédent lors du mandat qui s’achève.
Pourquoi les maires jettent l’éponge ?
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