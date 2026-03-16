 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi les maires jettent l’éponge ?

information fournie par France 24 16/03/2026 à 07:00

Les 15 et 22 mars, les Français se rendent aux urnes pour les élections municipales. Les maires sont élus pour six ans, mais de plus en plus rendent l’écharpe avant la fin de leur mandat. Leurs démissions ont atteint un niveau sans précédent lors du mandat qui s’achève.

Vidéos les + vues

1

Municipales: Steeve Briois, maire sortant (RN), vote à Hénin-Beaumont

information fournie par AFP Video 15 mars
2

Municipales: Marine Tondelier vote à Hénin-Beaumont

information fournie par AFP Video 15 mars
3

Municipales: les Parisiens votent pour la première fois avec deux scrutins

information fournie par AFP Video 15 mars
4

Municipales: Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI, vote à Paris

information fournie par AFP Video 15 mars
2
5

Fin du vote pour la présidentielle au Congo, timide affluence à Brazzaville

information fournie par AFP 15 mars
1
6

Toulon: Lavalette (RN) en tête, à la merci d'un front républicain

information fournie par AFP 15 mars
7

Présidentielle au Congo, les résultats attendus dans les prochains jours

information fournie par France 24 15 mars
8

Trump veut enrôler l'Otan et Pékin dans le détroit d'Ormuz

information fournie par AFP 01:28
19
1

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques, mais "on n'y est pas encore"

information fournie par AFP 09 mars
23
2

"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE

information fournie par AFP Video 09 mars
3

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
4

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
5

Le pétrole s'envole, les marchés reculent alors que l'Iran vante son nouveau guide

information fournie par AFP 09 mars
27
6

Eric Lombard : "L'inquiétude ne sert pas à grand-chose, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en essence !"

information fournie par Ecorama 09 mars
7
7

Liban: nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 09 mars
8

Macron arrive à Chypre pour discuter sécurité régionale face à la guerre en Iran

information fournie par AFP Video 09 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Le Coin des Experts : Turbos versus Futures

information fournie par SG Bourse 19 janv.
3

Le Coin des Experts : Warrants versus Options

information fournie par SG Bourse 19 nov. 2025
4

Le Coin des Experts : Quels sont les facteurs qui impactent le prix d'un Warrant ?

information fournie par SG Bourse 15 déc. 2025
5

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
9
6

Qui sont les 13 000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ?

information fournie par Ecorama 19 févr.
4
7

La Minute Bourse : La notion de «tracking error», une lecture de la volatilité

information fournie par SG Bourse 04 nov. 2025
8

Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?

information fournie par SG Bourse 19 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank