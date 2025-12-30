Un millier d'Ukrainiens participent jusqu'au 1er janvier à Paris à la 48e édition de la "rencontre européenne" organisée par la discrète mais influente communauté œcuménique de Taizé, parmi des jeunes venus de toute l'Europe.
Paris: un millier d'Ukrainiens à la "rencontre européenne" de Taizé
