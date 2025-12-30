Muni de lunettes, un piéton titube, comme ivre... À la veille du réveillon du Nouvel An, l'association Prévention routière sensibilise les passants au danger de l'alcool au volant.
Réveillon et alcool: opération de sensibilisation de la Prévention routière
