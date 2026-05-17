Une collision entre un train de marchandises et un bus a provoqué un incendie et fait au moins huit morts et plus d'une trentaine de blessés samedi dans le centre de Bangkok, en Thaïlande, ont indiqué la police et les services de secours locaux.
Thaïlande: collision meurtrière entre un train et un bus à Bangkok
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