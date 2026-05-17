En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires se mobilisent face à une nouvelle flambée d’Ebola déclarée en Ituri dans l’est du pays, ce vendredi. Les équipes de riposte travaillent à renforcer le plan d’urgence contre cette 17e épidémie du virus Ebola dans la province, selon le Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique.
RD Congo, la fièvre Ebola refait surface en Ituri
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