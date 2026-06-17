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Pour Luis Vassy, "la liberté d'expression est totale à Sciences Po"

information fournie par France 24 17/06/2026 à 15:32

Dans un entretien accordé à France 24, Luis Vassy, directeur de Sciences Po Paris et ancien ambassadeur aux Pays-Bas, est revenu sur les bouleversements à l'œuvre sur la scène internationale et a estimé que l'Europe est un empire qui doit apprendre à "projeter de la puissance, au moins pour se protéger". Il a également expliqué que la crise traversée par Sciences Po Paris suite aux manifestations en soutien à Gaza sur le campus n'a pas provoqué "d'étouffement du débat" et que "la liberté d'expression est totale" dans l'établissement.

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