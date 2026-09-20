Plus de 10.000 personnes, dont de nombreux sympathisants LFI, ont défilé dimanche à Paris, Marseille, Lyon ou encore Toulouse contre la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, qui revient, selon elles, à "un permis de tuer".
Plus de 10.000 personnes dans la rue en France contre "le permis de tuer"
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