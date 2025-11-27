Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a salué jeudi les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit en Ukraine. "Le processus de paix bénéficie d'un regain d'énergie considérable. Et pour cela, je tiens à féliciter le président américain Trump," a-t-il déclaré.
Plan pour l'Ukraine: le secrétaire général de l'Otan "félicite" les efforts de Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro