Philippine Leroy-Beaulieu bientôt de retour dans la saison 5 d'"Emily in Paris"

information fournie par France 24 09/10/2025 à 12:15

Elle a marqué les esprits dans "Emily in Paris", où elle incarne la charismatique Sylvie Grateau, patronne redoutable et élégante. Philippine Leroy-Beaulieu est aussi une figure du cinéma français, de "Trois Hommes et un couffin" à des séries plus récentes, qui l’ont fait redécouvrir à une nouvelle génération de spectateurs. Égérie de L’Oréal Paris, elle a participé au grand défilé de la marque pour l’ouverture de la dernière Fashion Week parisienne. Invitée de Louise Dupont pour ce numéro de "À l’Affiche", l'actrice nous partage sa vision de la mode, de la beauté et nous parle de son retour très attendu dans la saison 5 d'"Emily in Paris".

10

L'offre BoursoBank