"Une primaire, ça sert à quoi ? À accentuer les différences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est d'accentuer ce qui nous rassemble", insiste le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe, en visite à la foire agricole de Châlons-en-Champagne alors que des appels à l'organisation d'une primaire dans le camp de la droite et du centre se multiplient.
Philippe rejette l'idée d'une primaire qui "ne sert qu'à accentuer les différences"
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