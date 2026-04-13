Le pétrole repasse au-dessus des 100 dollars le baril après l’annonce de Donald Trump de bloquer les ports iraniens. Une décision qui ravive les tensions autour du détroit d’Ormuz, point névralgique du commerce mondial d’hydrocarbures.
Pétrole : les tensions autour du détroit d’Ormuz relancent la flambée des prix
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