Pétrole, carburants... quelles stratégies pour se préparer à un choc énergétique ?

information fournie par France 24 11/03/2026 à 11:16

Alors que le détroit d’Ormuz est paralysé et que 20 % du pétrole mondial transite habituellement par cette voie stratégique, plusieurs pays se préparent à un choc énergétique. L'Agence internationale de l'énergie envisage une libération massive de réserves stratégiques, tandis que certains États commencent déjà à rationner le carburant.

Pétrole et parapétrolier

1

