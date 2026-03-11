Alors que le détroit d’Ormuz est paralysé et que 20 % du pétrole mondial transite habituellement par cette voie stratégique, plusieurs pays se préparent à un choc énergétique. L'Agence internationale de l'énergie envisage une libération massive de réserves stratégiques, tandis que certains États commencent déjà à rationner le carburant.
Pétrole, carburants... quelles stratégies pour se préparer à un choc énergétique ?
