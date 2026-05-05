Pétrole bientôt à 250 dollars : pourquoi c’est crédible !

Alors que les cours du pétrole ont déjà fortement progressé depuis le début de l’année, certains scénarios évoquent désormais un baril à 250 dollars en cas d’aggravation des tensions au Moyen-Orient. Entre risques de perturbations de l’offre, incertitudes autour du détroit d’Ormuz et réactions des marchés, cette hypothèse, bien que extrême, repose sur plusieurs facteurs géopolitiques et économiques à surveiller de près. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 5 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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